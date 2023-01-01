Что представляет собой TheForks.?

Встроенный Браузер Chrome

Удобный вид в 2 окна. Вы сразу видите всю информацию

Подмена информации о железе

Встроены необходимые плагины

Встроенный сканер Live вилок

Несколько режимов отображения

Различные виды спорта

Live-вилки от наших партнеров PositiveBet

Умный калькулятор

Посчитает нужную сумму с учетом баланса, лимитов и ваших настроек.

Сам пересчитает суммы, если коэффициенты изменились

Обновляет коэффициенты сразу из купона

Встроенная статистика

Используйте статистику для удобного подсчета результата вашей работы

Показывает доход за нужный период

Индивидуальные Настройки

Задайте прокси только для нужной БК

Укажите нужные исходы

Настройте лимиты для «умной проставки»

Узнать больше

Возможности TheForks.

Имитация параметров

Смена информации о железе происходит в несколько кликов

Высокая скорость работы

Теперь Вы тратите минимальное количество времени на проставление вилки.

Автоматизация работы

Вам не нужно теперь вручную открывать купон. Программа все сделает за Вас.

Эмуляция

Программа эмулирует действия пользователя, когда открывает купон

Установка прокси

Указывайте отдельный прокси для каждой конторы чтобы менять свой ip

Удобная фильтрация

Различные фильтры на любой вкус. Настраивайте каждую контору как вам нравится

Вопросы и ответы

Что такое «вилка»?
Букмекерская вилка (арбитражная ситуация, англ. arbitrage, англ. surebet) — это возможность сделать ставки на все возможные результаты состязания в разных букмекерских конторах и получить прибыль независимо от исхода состязания. Подробнее в Википедии.
А они легальны?
Сами вилки легальны. Нету никаких ограничений в законодательстве. Вы всего лишь делаете 1ю ставка в одной конторе, и 2ю ставку в другой конторе. Другое дело, что для букмекерских контор «вилочники» - нежелательные игроки и они делают многое, чтобы избиваться от них.
Я могу быстро заработать N миллионов $$$?
Чисто теоретически – да. Но на практике все намного сложнее. Конторам не нравятся «вилочники», т.к. они забирают их прибыль, и конторы режут (например, ограничивают максимальную ставку до 60 рублей) ваши аккаунты. Так же всегда есть риск, что в одной конторе вы успели поставить, а другой букмекер закрыл прием ставок и вы понесете убытки.

Минимальные системные требования

Так же вам может понадобиться:

Прокси

Vds(для запуска программы на удаленном компьютере)




Тарифы

Live-вилки предоставятся нашим партнёром

"Демо"
0$
  • Все виды спорта
  • Вилки до 1%
  • Нет заморозки
  • Не открывает купоны
Активен
"День"
9.5$
  • Все виды спорта
  • Вилки без ограничений
  • Нет заморозки
  • Полный функционал
"Неделя"
28.5$
  • Все виды спорта
  • Вилки без ограничений
  • 1 заморозка
  • Полный функционал
"Месяц"
95$
  • Все виды спорта
  • Вилки без ограничений
  • 2 заморозки
  • Полный функционал