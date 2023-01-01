Решение №1 для автоматизации деятельности
TheForks.
Вилочный сервис для профессионалов
Что представляет собой TheForks.?
Встроенный Браузер Chrome
Удобный вид в 2 окна. Вы сразу видите всю информацию
Подмена информации о железе
Встроены необходимые плагины
Умный калькулятор
Посчитает нужную сумму с учетом баланса, лимитов и ваших настроек.
Сам пересчитает суммы, если коэффициенты изменились
Обновляет коэффициенты сразу из купона
Встроенная статистика
Используйте статистику для удобного подсчета результата вашей работы
Показывает доход за нужный период
Индивидуальные Настройки
Задайте прокси только для нужной БК
Укажите нужные исходы
Настройте лимиты для «умной проставки»Узнать больше
Возможности TheForks.
Имитация параметров
Смена информации о железе происходит в несколько кликов
Высокая скорость работы
Теперь Вы тратите минимальное количество времени на проставление вилки.
Автоматизация работы
Вам не нужно теперь вручную открывать купон. Программа все сделает за Вас.
Эмуляция
Программа эмулирует действия пользователя, когда открывает купон
Установка прокси
Указывайте отдельный прокси для каждой конторы чтобы менять свой ip
Удобная фильтрация
Различные фильтры на любой вкус. Настраивайте каждую контору как вам нравится
Вопросы и ответы
Минимальные системные требования
- Windows 7 SP1 Ru
- Windows x64
- 2х ядерный процессор 2.5Гц
- 3Gb памяти RAM
- 500Mb памяти на HDD
- .NET Framework 4.7.2
- Visual C++ для Visual Studio 2019 x64